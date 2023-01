11.01.2023 kl. 07.50

IMO bør stramme sine klimamål: "En katastrofe" hvis det ikke sker

Et afgørende slag for skibsfartens klimaambitioner skal slås i juli, siger Danske Rederier. Her bør IMO’s miljøkomité beslutte at skærpe klimamålet i 2050 og fastsætte datoer for konkrete tiltag, der skal sikre klimaneutralitet.

”Vi går benhårdt efter, at man skal have klimaneutralitet i 2050, ligesom vores eget klimamål i Danske Rederier,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier | Foto: PR-foto: Danske Rederier

”Det vil være en katastrofe, hvis IMO, som skibsfartens globale regulator, ikke er i stand til at gøre skibsfarten i stand til at levere til Parisaftalens målsætning.”