Han tilføjer, at han som alle andre ville have foretrukket en global regulering, men at det tempo, IMO opererer med, var for langsomt.

”Vi synes, det er fint, og vi har ventet på dette i omtrent fire år. Hele grunden til, at vi begyndte med dette, er ikke fordi, vi holder af EU-regulering - det var faktisk for at tvinge IMO til at handle,” siger Kåre Press-Kristensen til ShippingWatch.

Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver for luftforurening og klima i miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling ser overordnet positivt på, at shipping nu bliver inkluderet i EU’s kvotehandelssystem, men en anden løsning ville efter hans opfattelse have været bedre.

Det er i det store hele en god nyhed, at EU nu har vedtaget at indlemme shipping i kvotesystemet EU ETS, men resultatet er dog stadig ikke helt optimalt.

Jeg synes faktisk, det er en skam, at EU er nødt til at agere

”Jeg synes faktisk, det er en skam, at EU er nødt til at agere. På den anden side vil jeg sige nu, når det står helt klart, at IMO ikke handler eller handler alt for lidt, at det er flot, at en målrettet region som EU skrider til handling. EU ETS udelukker ikke, at IMO også kan handle,” siger seniorrådgiveren.

Reaktionen er også blandet fra Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Han havde også foretrukket en anden løsning – i en ideel verden.

«Vi er positive over for, at skibsfarten indlemmes i EU ETS, selv om vi allerhelst havde ønsket, at det skete inden for rammene af IMO. Det er glædeligt og vigtigt, at EU har besluttet, at pengene, som kommer ind, skal øremærkes til energiomstillingen i skibsfarten,” kommenterer Harald Solberg.

Ja tak til EU ETS, men...

De fleste reaktioner på EU ETS og den endelige aftale om at inkludere shipping i systemet er positive, men det er som om, man har spist middag uden at blive helt mæt. Der mangler noget.

EU ETS er et skridt i den rigtige retning, men ikke meget mere end det, lyder det.

”Det er et skridt i den rigtige retning at sætte en pris på CO2-udslip fra skibsfarten, eftersom det er vigtigt, at forureneren betaler, at vi minimerer prisforskellen til ren energi og investerer i og opskalerer rene fragtteknologier som vind, batterier og vedvarende brændstoffer,” siger Lucy Gilliam, der er Senior Shipping Policy Officer hos NGO’en Seas at Risk, og hun tilføjer:

”Vi var imidlertid skuffet over, at ikke alle faktorer bag klimaændringerne, såsom sort karbon, er omfattet. Sort karbon bidrager med 21 pct. af skibsfartens klimapåvirkning, så det burde ikke være udeladt. ETS bør være baseret på CO2 og inkludere metan, lattergas og sort karbon.”