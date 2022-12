Kina kan være på vej til at lette på coronakrav efter omfattende uro

De øverste ansvarlige for Kinas håndtering af covid-19 antyder, at der kan være en opblødning i den nultolerance, der hidtil har været over for den smitsomme virus.

Den strikse tilgang har udløst protester i en række store byer og krav om mere frihed i Kina.

Vicepremierminister Sun Chunlan, der har en central rolle i bekæmpelsen af covid-19, siger torsdag, at den såkaldte omikron-variant svækkes. At den nye situation fører til ”nye opgaver”.

Kina har indtil nu brugt nedlukninger, konstante test og karantæner som middel over for folk, der ikke er smittet, men er så uheldige at bo i nærheden af, hvor få - nogen gange helt ned til en person - er smittet med covid-19.

Det har ramt hele millionbyer gentagne gange. Det har gjort millioner af mennesker rasende over at være indespærret. Det har blandt andet ramt byer som Beijing, Shanghai og Guangzhou.

Myndighederne har i denne uge truet med at slå hårdt ned på demonstranter. Men samtidig sender vicepremierminister Sun Chunlan et andet signal i en tale til Den Nationale Sundhedskommission.

Her taler hun om ”en ny situation” ifølge nyhedsbureuaet Xinhua. Omikron-varianten - den samme som har huseret i Danmark siden 2021 - svækkes. Det pålægger ”nye opgaver”, siger hun.

Sun henviser ikke til regimets nultolerance over for smitte. Det er et muligt signal om en kursændring i den nuværende politik, der også har presset Kinas økonomi hårdt.

Hendes kommentar kommer samtidig med, at myndighederne i Beijing og Guangzhou oplyser, at man vil ændre kravet om daglige test for covid-19 for en række grupper.

