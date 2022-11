Etbenet formodet pirat: De sagde de ville give mig et ben

Det er snart 11 måneder siden, at en nigeriansk mand blev bragt til Danmark, efter at han blev såret i ildkamp mellem formodede pirater og danske soldater i Guineabugten i Vestafrika.

Som den eneste af de overlevende formodede pirater kom han til Danmark. Her sidder han i denne uge tiltalt ved Københavns Byret for at udsætte danske soldater for livsfare.

I retten må han bruge kørestol og krykker, når han skal rundt. For han har ikke fået en benprotese endnu.

”De har sagt, at de har taget mig med hertil, fordi de vil give mig et ben. Jeg kan ikke gøre noget uden et ben. Det er dem, der har gjort noget imod mig.”

”Jeg kan ikke arbejde i Nigeria. De har allerede forårsaget stor smerte i mit liv,” sagde den nigerianske mand ved onsdagens retsmøde.

Her svarede han med afdæmpet stemme på spørgsmål om sine personlige forhold.

Nigerianeren var iført en mørkeblå skjorte og mørke bukser. Det venstre bukseben var trukket op og pakkede den del af benet ind, som er tilbage.

Der er tvivl om hans alder. Anklageskriftet siger 31 år, men selv siger han, at han er 40 år.

Tidligere har han fortalt, at han har to børn og en kone i Nigeria. Men mens han har siddet fængslet i Danmark, har han mistet sin datter og sin mor.

Ildkampen i Guineabugten fandt sted 24. november sidste år. Fire formodede pirater blev dræbt af skud, en faldt over bord og druknede, og fire overlevede.

Men mens tre af de overlevende blev sat fri, blev den 40-årige nigerianer, der havde mistet sit ben, hentet til Danmark. Det blev vurderet, at det ikke ville være forsvarligt at løslade ham til søs som de andre.

Den 7. januar blev han derfor varetægtsfængslet af en dommer i Københavns Byret. Ifølge den formodede pirat fik han efter turen i retten at vide, at han kunne få et ben.

”De sagde, at det maksimalt ville tage syv måneder,” lød det onsdag i retten.

Før har det været fremme, at hans ben blev skadet af en propel fra deres egen båd, da han hoppede i vandet. Ifølge den læge, der amputerede benet, er der tegn på, at han er blevet ramt af skud.

”Jeg kan ikke helt huske det, men på indersiden var der en stor knogleskade og på ydersiden lignede det et indgangshul fra et projektil,” sagde han onsdag i retten.

”Det er ikke til at redde, fordi skaden er så stor, at vi ikke kan gøre mere,” lød vurderingen videre.

Den 40-åriges forsvarer, Jesper Storm Thygesen, har tidligere påpeget, at nigerianeren kun er bragt til Danmark, fordi han mistede benet.

”Hvis ikke det var sket, var han blevet sat på en båd sammen med de tre andre,” sagde forsvareren mandag.

Anklagemyndigheden har gjort det klart, at det ikke var den nu etbenede mand, som skød fra båden. Men den mener alligevel, at han har forvoldt fare for danske soldaters liv. Den tiltalte nigerianer nægter sig skyldig.

Dommen ventes tidligst mandag.

