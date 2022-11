Udfaldet af Sharm el-Sheikh lægger kun endnu mere pres på IMO

Hvis nogle havde håbet på, at udfaldet af COP27 kunne lette presset på IMO, tog de fejl. Alligevel kan de mange løfter, taler og udmeldinger fra Egypten måske være med til at sikre opbakning bag en effektiv klimaaftale for skibsfarten.