Maersk beskylder olieselskaber for at bremse den grønne omstilling

Olieindustrien står i vejen for en omstilling til ren energi i de globale forsyningskæder.

Sådan lyder advarslen Morten Bo Christiansen, head of decarbonisation hos AP Møller-Mærsk.

Han kalder på lavere priser for grønt brændstof i et interview med avisen Financial Times.

Grøn methanol er det, Mærsk skal bruge som brændstof til sine kommende CO2-neutrale skibe.

”I dag køber vi brændstof fra olieselskaberne, men de har ikke tilbudt os grøn methanol, til en pris vi kan acceptere,” udtaler han til avisen.

”Vi havde forventet, at vores nuværende leverandører ville hjælpe os med at finde det nye brændstof. Men det har ikke været tilfældet indtil videre,” siger Morten Bo Christiansen.

Shippingselskaber, der er i blandt de mest forurenende selskaber i verden, har de seneste måneder annonceret, at de vil gøre op med deres fossile udledninger.

Mærsk har forpligtet sig til, at de vil være CO2-neutrale i 2040. Rederikoncernen har desuden sat gang i en stribe projekter over hele verden, som skal sikre, at der bliver fremstillet nok grønt brændstof.

Senest udspil kom i denne uge, hvor Maersk annoncerede, at man har indgået et samarbejde med den spanske regering for at undersøge muligheden for storskala produktion af klimavenligt skibsbrændstof i landet.

