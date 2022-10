Flere transportselskaber gav partistøtte ved sidste valg – DSV og Maersk er stoppet

Ved det seneste folketingsvalg i 2019 gav en række transportvirksomheder økonomisk støtte til flere partier. Nu har store aktører som A.P. Møller-Mærsk dog valgt at stoppe den praksis. Forsker mener, det kan være et forsøg på at undgå negativ omtale.