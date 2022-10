EU forbyder russisk register: Skal mindske indblik i flådes følsomme oplysninger

PRAG / BRUXELLES – Eskaleringen af krigen i Ukraine har nu fået EU til at tage nye omfattende redskaber i brug for at slå hårdere ned på Ruslands shippingindustri. Og samtidig kvæle Kremls adgang til information om europæiske skibe.

Dette står klart, at efter EU’s medlemslande i forrige uge blåstemplede en ottende sanktionspakke – herunder et nyt transaktionsforbud med det statsejede russiske klasseselskab Russian Maritime Register of Shipping.