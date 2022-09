Sea Cargo Charter tøver med at hæve klimaambitionerne

Medlemmerne i klimainitiativet Sea Cargo Charter fortsætter med at diskutere klimaambitionerne, som blandt flere underskrivere er blevet kritiseret for ikke at være ambitiøse nok.

I sidste uge hævede klimainitiativet Poseidon Principles, der ligesom Sea Cargo Charter også er et initiativ under Global Maritime Forum, sine ambitioner ved at tilføje et nyt spor for reduktion af udledninger, men foreløbig er der ingen udsigt til, at Sea Cargo Charter følger trop.