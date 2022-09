Lækager på russiske gasledninger er til fare for skibstrafikken omkring Bornholm

Mandag blev der konstateret en gaslækage sydøst for Bornholm på gasledningen, som myndigheder vurderer til at komme fra Nord Stream 2.

Tirsdag har opfattelsen af problemet ændret sig. Der bliver således nu også talt om to læk på den originale Nord Stream-gasledning. Begge disse på den originale forbindelse er opstået nordøst for Bornholm. Det ene læk er i svensk farvand, mens det andet er i dansk farvand. Det oplyser en talsmand for den svenske søfartsstyrelse, Sjöfartsverket, til Reuters.