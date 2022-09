Virksomheder og ngo'er efterlyser strammere krav for shipping i kvotesystem

En række ngo’er opfordrer EU-landene til at sænke størrelsen for skibe, der er dækket af kvotesystemet ETS, samt at lade systemet omfatte offshore-skibe. Transport & Environment peger på, at medlemslande er i gang med at lave nye undtagelser for op mod 20 mia. euro.