Danmark søsætter international vindalliance: "Der skal mere turbo på havvind"

I går var partnerne bag den dansk-ledet havvindalliance Global Offshore Wind Alliance (GOWA) samlet for at præsentere sine visioner og ambitioner.

Alliancen, der består af regeringer, privatsektoraktører og internationale organisationer, har et mål om at løfte de globale ambitioner inden for havvind fra 57 GW installeret kapacitet i 2021 til 380 GW i 2030 og 2.000 GW i 2050.