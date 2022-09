Holland øger ambitionerne for havvind i Nordsøen

Den hollandske regering er i færd med at hæve ambitionerne for udbygning af havvind i Nordsøen, så landet nu går efter at etablere 70 megawatt havvind inden 2050 ifølge mediet Offshore Energy.

Samtidig vil den hollandske regering etablere produktionsanlæg for fremstilling af grønne brændstoffer baseret på brint i Nordsøen, som den fremtidige vindkraft kan levere energi til.