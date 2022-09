LNG-skibe kan blive ramt af værditab på næsten en billion dollar i 2030

De mange rederier og skibsejere, der satser på flydende naturgas, eller LNG, som et overgangsbrændstof kan stå over for et kæmpestort værditab frem mod 2030.

Det er konklusionen i en ny rapport fra University College London’s Energy Institute, der vurderer, at fejlinvesteringer i LNG-skibe kan nå op på 850 mia. dollar til den tid, hvis shipping fra politisk hold får tilpas med incitamenter til at investere i et skifte væk fra fossile brændstoffer og mod brændstoffer som hydrogen og grøn metanol, der er udledningsfrie.