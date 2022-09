Statsstøtte skal mangedobles for at skubbe rederier væk fra fossile brændstoffer

Det vil kræve årlige tilskud på trecifret milliardbeløb for at få rederier til at skifte til LNG fra fossile brændstoffer, fremgår det af et nyt studie, der kaster tvivl over e-LNG som fremtidigt brændstof.