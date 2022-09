MAN kræver mere regulering af shipping for at nå klima-mål i Parisaftalen

Ledelsen i MAN Energy Solutions opfordrer i stærke vendinger politikerne til at stramme klimareguleringen, for ellers vil CO2-udledningen fra skibsfarten bryde Parisaftalens mål, der handler om at begrænse temperaturstigninger i fremtiden.

Det siger Wayne Jones, der er koncerndirektør for Globalt salg og eftersalg i MAN, i en meddelelse.