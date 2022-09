Norges klimaminister: Shipping har brug for mere politisk handling til grøn omstilling

Espen Barth Eide, Norges minister for klima og miljø, erklærer sig enig med chefen for Norges Rederiforbund, Harald Solberg, i, at det kræver mere politisk handling ”for at kunne realisere flere grønne projekter hurtigere.” Lige nu, siger han, befinder man sig i en kritisk fase.

For få uger siden udtalte Harald Solberg til ShippingWatch, at han var bekymret over, at tøvende politikere og usikkerhed på markedet modarbejder den grønne omstilling af shippingbranchen.