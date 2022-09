Flere shippingselskaber har sat nulemission som mål i 2050: "Der er lang vej at gå"

Et stigende antal rederier har et mål om nuludledning af CO2 i 2050, men de står kun for 13 pct. af de globale udledninger. Clarksons savner svar på, hvor energien til at producere grønne brændstoffer skal komme fra. Det kom frem på Marine Money i København.