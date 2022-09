PwC svarer rederier igen: I kan ikke vise reduktion i absolutte CO2-udslip

PwC, en af verdens største konsulentvirksomheder, forsvarer placeringen af fire store norske rederier i en af bundkategorierne i sin seneste Klimaindeks-rapport.

Odfjell er et af de fire store norske rederier, som i PwC’s seneste klimarapport rangerer i kategori 5, hvor kategori 7 er den dårligste, og det fik forleden rederiets bæredygtighedschef, Øistein Jensen, til at kritisere PwC for at have anvendt en forkert metode og sige, at resultatet dermed ikke var rigtigt.