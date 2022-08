Scottish Power vil bygge brintanlæg på havnen i Felixstowe

Energiselskabet Scottish Power planlægger at etablere en produktion af grøn brint til shipping i den britiske storhavn Felixstowe ifølge flere medier.

Scottish Power, der er ejet af spanske Iberdrola, har ansøgt de britiske myndigheder om støtte til at opføre et produktionsanlæg for grøn brint, som kan levere energi til havnen og til shipping. Anlægget ventes at koste 100-150 mio. britiske pund og skal kunne levere bæredygtig brint svarende til 100 megawatt - eller 1300 lastbilers energiforbrug, skriver The Guardian.