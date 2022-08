Kinesiske militærøvelser frem til søndag tvinger skibe til at ændre kurs ved Taiwan

Shippingselskaber er tvunget til at omlægge deres ruter, efter Kina har rådet skibe og fly til at undgå bestemte områder nær Taiwan, hvor Kina gennemfører militærøvelser som en reaktion mod formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosis, besøg i Taiwan.