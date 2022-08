Første skib med ukrainsk korn kan sejle videre efter inspektion

Det første skib lastet med ukrainsk korn har nu fået tilladelse til at fortsætte sin sejlads, efter det sejlede fra Odesa mandag.

Inspektionen af skibet ”Razoni” med den ukrainske kornlast ombord er således gennemført, og de relevante myndigheder fra Rusland, Ukraine og Tyrkiet samt repræsentanter fra FN giver skibet grønt lys til at sejle videre.

Dermed vil skibet snart fortsætte igennem Bosporusstrædet og fortsætte sin færd mod Libanon.

Det oplyser det tyrkiske udenrigsministerium kort før klokken 12 dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Inspektionen tog cirka en time.

Skibet forlod mandag den ukrainske havneby Odesa. Skibet er det første med korn om bord, som har forladt en ukrainsk havn siden den russiske invasion af Ukraine i slutningen af februar.

Rusland har siden invasionen blokeret for eksporten af korn fra Ukraine. Men en aftale mellem Rusland og Ukraine 22. juli, som blev indgået via hjælp fra Tyrkiet og FN, har åbnet for, at Ukraine igen kan eksportere korn til resten af verden.

Ukraine er normalt en af verdens største eksportører af korn.

En del af aftalen indebærer, at skibene skal inspiceres af myndigheder fra de forskellige parter.

De skal tjekke, at det hele foregår i overensstemmelse med den aftale, der er indgået om korneksporten.

Til det formål har de etableret et fælles center for koordineringen af eksporten i Istanbul, Tyrkiet.

Centeret ligger i Istanbul, fordi Bosporusstrædet, som skibene skal igennem for at komme fra Sortehavet videre til øvrige verdenshave, skærer midt igennem Istanbul.

FN-aftalen indebærer, at der skal være sikker passage for skibe, der fragter korn, fra tre sydlige ukrainske havne. De tre havne er Odesa, Tjernomorsk og Pivdennyj.

