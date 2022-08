Danske Rederier går ind i moms-tvist: ”Vi har fået det kludetæppe, vi var bekymrede for”

Et momsmæssigt regelrod, som sender millioner i unødige omkostninger til danske transport- og shippingselskaber, får nu brancheorganisationen Danske Rederier på barrikaderne. Der er behov for, at myndighederne retter ind, siger vicedirektør.