Topchef: Global regulering bliver største udfordring for grøn omstilling

Mads Peter Zacho vendte i sidste uge tilbage til shipping som CEO i gasrederiet Navigator – med en klippefast overbevisning om, at den grønne omstilling er tvingende nødvendig for branchen.

De seneste to år har den 53-årige shippingmand tilbragt hos Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping – i et forskningsmiljø, hvis fokus netop er på udviklingen af bæredygtige løsninger til skibsfarten.