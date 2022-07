EU indleder granskning af containerrater: Forventer resultater inden nytår

BRUXELLES – Efter flere år med fragtrater på himmelflugt og færre leveringer til tiden skruer EU’s centrale konkurrencemæssige vagthund, Europa-Kommissionen, nu op for granskningen af containerrederiernes vilkår på markedet.

Sådan lyder meldingen hos en talsperson for Kommissionen, hvor man i forrige uge påbegyndte arbejdet med en ny evaluering af rederiernes historiske fritagelse fra unionens konkurrenceregler. Reglerne har hidtil tilladt, at rederierne har kunnet udveksle følsomme informationer for at koordinere markedskapaciteten.