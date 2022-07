Verdensbanken advarer om stor risiko for recession i 2023

Den Internationale Valutafond, IMF, ser en betydelig afmatning i den globale vækst i år sammenlignet med 2021.

Sådan lyder konklusionen i IMF’s rapport for juli, hvor vækstprognosen er skruet ned fra den i april.

IMF ser i 2022 nu en bnp-vækst på 3,2 pct. mod 3,6 pct., som valutafonden ventede tilbage i april. I 2021 voksede økonomien globalt med 6,1 pct.

Samtidig oplyser IMF i sin rapport, at risikoen for recession er særligt fremtrædende i 2023, da strammere pengepolitikker verden over ventes at gøre indhug i væksten.

I 2023 ventes den globale bnp at vokse 2,9 pct.

Den ventede vækst hæmmes af geopolitiske udfordringer, der blandt andet tæller nedlukninger i Kina i et forsøg på at inddæmme smitte med covid-19 og selvfølgelig Ruslands invasion af Ukraine, der har presset særligt energipriserne i vejret.

Det har skubbet til inflationen, der i forvejen var presset op på grund af en tilbagevendende efterspørgsel efter coronapandemien, mens udbuddet har haft svært ved at følge med.

Inflationen ventes i udviklede økonomier at ramme 6,6 pct. i 2022. I april var der ventet en inflation på 5,7 pct.

”Krigen i Ukraine kan føre til et pludseligt stop for europæisk gasimport fra Rusland,” skriver IMF i sin rapport. Samtidig skriver valutafonden, at det kan blive svært at tøjle inflationen, hvis beskæftigelsen fortsætter i samme høje niveau, eller hvis forudsætningerne for nuværende prognoser for inflationen ændrer sig.

IMF nævner, at ubalance i makroøkonomien kan skabe gældskriser for udviklingslande. Også smitteudbrud med covid-19 og nedlukninger kan svække økonomien globalt, lyder forventningen.

I værste fald ser IMF det globale bnp vokse 2,6 pct. i 2022 og 2,0 pct. i 2023.

IMF sænker globalt vækstskøn for 2022

EU’s fjerde sanktionspakke målrettes den russiske elite og centrale industrier