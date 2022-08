DFDS har millioner fanget i europæisk momstvist: ”Dette vil ende med at påvirke alle former for transport”

En lettisk momstvist har i dag efterladt DFDS med millioner i momsrelaterede ekstraomkostninger og en fremtid i et bureaukratisk minefelt. Det danske rederi spår dog udfordringer for hele branchen. ”Det er først, når det faktisk er ved at ske, at man opdager, at der er et problem,” advarer skattedirektør.