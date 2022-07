Fagforening raser over britisk regerings fortsatte brug af P&O Ferries

P&O Ferries har fortsat den britiske regering som kunde, selv om transportministeriet tidligere på året opsagde en kontrakt med det omstridte færgeselskab i kølvandet på den ulovlige massefyring af næsten 800 ansatte.

Da færgeselskabet i marts opsagde de mange medarbejdere for at erstatte dem med billigere udenlandsk arbejdskraft, affødte det voldsom kritik fra regeringen, der bl.a. beskyldte P&O Ferries for at opføre sig som pirater.