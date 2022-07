Maersk trækker sig fra ICS efter uenighed om klimaudfordringer

A.P. Møller-Mærsk trækker sig fra skibsfartens største lobbyorganisation, fordi den gør for lidt for at bekæmpe klimaforandringer.

I mere end ti år har Maersk siddet i bestyrelsen hos International Chamber of Shipping (ICS), som arbejder for at sikre rederiernes politiske interesser i bl.a. EU og FN. Men nu har rederiet valgt at forlade posten.