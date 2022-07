Politisk pres: Maersk bør sænke priserne for at hjælpe danske virksomheder

Det danske rederi A.P. Møller-Mærsk bør vise samfundssind og sænke sine priser for at hjælpe danske virksomheder, som har betalt i dyre domme for at få varer hjem under pandemiens logistiske kaos.

Det mener flere røde partier, efter at et stort fransk rederi har besluttet sig for at give rabat til udvalgte selskaber i Frankrig for at hjælpe regeringen med at tøjle den løbske inflation.