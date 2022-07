EU-kommissær tror på hurtig omstilling af shipping med grøn ammoniak

Shipping kan overraske positivt ved at gennemføre omstillingen til grønne brændstoffer hurtigere end forventet - og grøn ammoniak er et godt bud på det vigtigste grønne brændstof for skibe i fremtiden.

Det spår Frans Timmermans, der er ledende næstformand i EU-Kommissionen og står i spidsen for Kommissionens arbejde med at sikre Europas omstilling til klimaneutralitet i 2050.