Et par Nike-sko vil blive marginalt dyrere af shippings grønne omstilling

Selv om shippingindustrien advarer om, at den grønne omstilling af shipping bliver en kostbar affære, viser en ny analyse fra NGO’en Transport & Environment (T&E), at udgiften bliver næsten umærkelig for forbrugerne.

I den nye analyse har T&E blandt andet undersøgt, hvor meget prisen for et par løbesko vil stige, hvis de skal transporteres fra Kina til Europa på et containerskib drevet af alternative brændstoffer fremstillet på basis af bæredygtig brint (såkaldte e-fuels).