Især ét af de nye brændstoffer kan være rigtig farligt

En risikovurdering af de fire alternative brændstoffer LNG, brint, metanol og ammoniak viser, at ét af dem i bestemte situationer er så farligt, at risikoen kategoriseres som uacceptabel stor.

Det er den såkaldte ”Together in Safety” koalition, der har udarbejdet sammenligningen af de fire brændstoffer, der er udset til at stå for langt den væsentligste del af shippingindustriens grønne omstilling.