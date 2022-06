Græske myndigheder frigiver tankskib med iransk olie

De græske myndigheder har besluttet at frigive tankskibet Lana, der er lastet med iransk olie. Skibet har i snart to måneder været beslaglagt i græsk farvand.

Det iranske nyhedsbureau Mehr citerer landets havne- og søfartsorganisation PMO for oplysningen om, at Grækenland er på vej til at frigive Lana.

”På grund af den hurtige og autoritative indgriben fra Iran har den græske regering endelig udstedt en ordre, og vi kan nu se, at beslaglæggelsen af skibet er ved at blive ophævet, og at lasten bliver givet tilbage til dens ejer,” siger PMO til Mehr.

Lana, der for nylig blev omdøbt efter tidligere at have heddet Pegas, er russisk ejet, men sejler ifølge flere medierapporter under iransk flag.

Da skibet blev beslaglagt af de græske myndigheder i april, lød forklaringen i første omgang, at det skete som et led i sanktionerne mod Rusland. Siden blev fokus rettet mod lasten af iransk olie, og den græske regering meddelte, at olien ville blive konfiskeret af USA.

Det affødte en vred reaktion fra Iran, der beskyldte Grækenland for pirateri. I slutningen af maj iværksatte Iran en gengældelses-aktion ved at beslaglægge to græske olietankere i internationalt farvand ud for Iran.

Siden erklærede en græsk domstol, at olien om bord på Lana ikke kunne konfiskeres og sejles til USA.

Ifølge databasen Vessels Value befinder Lana sig fortsat i græsk farvand.

