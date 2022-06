Dansk havvind skal femdobles på otte år: Regeringen vil sætte grøn strøm til fremtidens brændstof

Regeringen skruer nu op for klimaambitionerne med et udspil, der skal femdoble produktionen af havvindmøllestrøm inden 2030. Det skal sikre, at der produceres nok grøn strøm til at bane vej for et nyt grønt erhvervseventyr inden for produktion af fremtidens brændstoffer til fly, skibe og lastbiler.

”Vi er nødt til at tage alvorligt, at der er store klimaudfordringer, vi ikke har løst. Vi har ikke løst udfordringen med den tunge transport med fly og med skibe. Hvis ikke vi går forrest med at udvikle teknologierne, så tror jeg ikke, at vi når vores klimamål,” siger klimaminister Dan Jørgensen i et eksklusivt interview med Finans.