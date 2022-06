Uden tonnageskat vil Danmark blive drænet for kompetencer, forudser Jacob Meldgaard

Det er helt naturligt, at forskellige støtteordninger til erhvervslivet får et eftersyn.

Men formanden for Danske Rederier, Jacob Meldgaard, er sikker på, at den omstridte tonnageskatordning får lov til at fortsætte. Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor en nyligt nedsat ekspertgruppe af regeringen ser nærmere på en lang række støtteordninger til erhvervslivet – heriblandt også maritime ordninger som tonnageskat og nettoløn til søfolk.