Rederichefer frygter mangel på grønt skibsbrændstof: "Vi står overfor en enorm udfordring"

De danske rederier er bekymrede for, at der kommer til at mangle miljøvenligt brændstof i fremtiden og udpeger problemet som den største udfordring for den grønne omstilling af skibsfarten.

I en ny rundspørge blandt topcheferne i 25 danske rederier svarer 64 pct., at tilgængeligheden af grønt skibsbrændstof er den største enkeltstående forhindring i bestræbelserne på at nedbringe udledningen fra shippingindustrien.