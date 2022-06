IMO's klimakomite har taget hul på den svære diskussion om CO2-reduktionen

Mødet i IMO’s klimakomite denne uge har indtil videre trukket to fronter op, som ikke er nye, men som måske er endnu mere udtalte end førhen, lyder det fra iagttagere.

Det handler om den langsigtede CO2-strategi for den globale skibsfart, og hvordan rederierne verden over skal forpligte sig til at bidrage til Paris-aftalen om i bedste fald at holde temperaturstigningerne på maksimalt 1,5 grader. Og det handler konkret om, hvordan IMO’s oprindelige strategi fra 2018, der sigter efter en halvering af CO2-udledningen i 2050, kan opdateres i 2023.