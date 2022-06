Evergreen melder hus forbi efter klimakritik fra NGO

De store containerrederier bør udelukkende bestille nye skibe, som er bæredygtige, opfordrede to internationale NGO’er, Pacific Environment og Stand.earth, forleden i et åbent brev til fem af verdens største containerrederier, heriblandt rederiet Evergreen.

Men Evergreen melder hus forbi i en skriftligt reaktion på opfordringen fra NGO’en, der står bag klimakampagnen Ship it Zero for at få shippingindustrien til at fremskynde den grønne omstilling.