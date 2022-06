CMA CGM: Adgangen til grønt fuel afgør omstillingen af flåden

NGO opfordrer verdens største containerrederier til kun at bestille nuludledningsskibe. CMA CGM påpeger over for ShippingWatch, at rederiets nye LNG-skibe er klar til at sejle på biomethan, og at adgangen til grønne brændstoffer er afgørende for industrien.