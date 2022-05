Europæiske nøglehavne kan komme under pres af CO2-kvoter

Risikoen for at containerrederierne ændrer deres ruteplaner for at undgå at købe CO2-kvoter ser ud til at være reel.

I alt fald viser en undersøgelse fra DTU, at der er en gevinst at hente for rederierne ved at lægge til i en havn tæt på EU selv med lave priser på CO2, fordi den sidste tur inden EU dermed bliver meget kort. Og det pynter på regnskabet.