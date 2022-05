555 kilometer bred zone skal sikre mod snyd med CO2-kvoter

Hvordan sikrer EU sig mod snyd og skibe, der fremover sejler til eksempelvis Marokko for at undgå at betale CO2-kvoter? Svaret ligger i en 555 km stor bufferzone rundt om EU, mener det franske formandskab. De endelige kvoteregler begynder at tage form.