Lockdown, generationsskifte, atomkraft: Overblik over ugen på ShippingWatch

Omkring 1.000 ansatte hos DSV har i ugevis levet under den hårde nedlukning af millionbyen Shanghai. I et interview med ShippingWatch fortæller regionsdirektør for luft- og søfragt Claus Thomsen om at holde gejsten oppe i en uvis situation. DSV har bl.a. introduceret yoga for medarbejderne og underholdning til de ansattes børn. Om torsdagen er der ”happy hour”, hvor medarbejderne har mulighed for at tale om andre ting end arbejde.

Nina Østergaard Borris tager over som USTC-topchef



Den fynske milliardær Torben Østergaard-Nielsen overlader posten som topchef for USTC til datteren Nina Østergaard Borris. Hans anden datter – Mia Østergaard Rechnitzer – er desuden blevet en del af direktionen, skriver Børsen. Udpegelsen af den 38-årige Nina Østergaard Borris sker som et led i et generationsskifte i koncernen, der bl.a. rummer Bunker Holding, Dan-Bunkering, Uni-Tankers og SDK Freja.

Ét stort containerskib sluger grønt brændstof som 139.000 husstande



Hvordan skal skibsfarten blive CO2-fri, hvis blot ét containerskib lægger beslag på grønt produceret energi, der svarer til Trondheims årsforbrug, spørger norsk professor. Nu har han præsenteret en plan for det norske forskningsråd, som nogle sikkert vil kalde kontroversiel. Den indebærer brug af kernekraft.

Tre lukkede OW Bunker-selskaber betaler store millionbeløb til kreditorer



Advokaterne er færdige med oprydningen i tre krakkede OW Bunker-selskaber i USA. Derfor har den amerikanske konkursret i Connecticut netop besluttet at lukke sagen og tillade, at et stort millionbeløb i dollar kan blive udbetalt til kreditorerne.

Ultrabul ks topchef er von Appen-familiens mand



Hans-Christian Olesen, der har overtaget ledelsen af Ultrabulk fra Per von Appen, er vokset op som befragter og rejser stadig rundt og forhandler aftaler med kunder. ShippingWatch har mødt den nye topchef, der startede som ØK-elev.

