Formodet pirat risikerer højst halvandet års fængsel

En 39-årig formodet pirat, som blev tilbageholdt af den danske fregat ”Esbern Snare” i efteråret, står højst til en straf på halvandet års fængsel, hvis han bliver dømt i en retssag senere på året.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen.

Tidligere i maj oplyste anklagemyndigheden, at manden alene ville blive tiltalt for at udsætte danske soldaters liv for fare, selv om der i første omgang var rejst sigtelse for drabsforsøg.

I anklageskriftet er der en påstand om udvisning og et krav om et indrejseforbud i 12 år.

Af de bestemmelser i udlændingeloven, der henvises til, fremgår det, at strafpåstanden vil ligge mellem et og halvandet års fængsel.

Hos National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) bekræfter anklager Jonathan Gasseholm, at den læsning af anklageskriftet er korrekt. Men derudover vil han ikke, før sagen skal for retten, udtale sig om anklagemyndighedens strafpåstand.

Det vakte stor opsigt, da Forsvaret i november oplyste, at danske soldater fra ”Esbern Snare”, som var på mission i Guineabugten ud for Vestafrika, havde dræbt fire pirater og såret en femte, mens yderligere tre var blevet tilbageholdt.

Den sårede mand var så slemt tilredt, at han blev bragt til behandling på et hospital i Ghana, hvor han fik sit ene ben amputeret.

Som den eneste bliver manden forsøgt stillet til ansvar i sagen ved en domstol. De tre andre mænd, som var tilbageholdt, fik tidligere i år afgjort deres sag ved et såkaldt tiltalefrafald.

Det vil sige, at man regner dem for at være skyldige, men man afstår fra at føre en retssag i mod dem.

Men i forbindelse med den sårede mand har anklagemyndigheden anset det for nødvendigt at føre sagen for retten. Af anklageskriftet fremgår det, hvordan de danske soldater skal være blevet udsat for fare.

Det skete ad to omgange først på aftenen den 24. november. Første gang var klokken 18.57, hvor der fra en mindre båd - en såkaldt skiff - blev affyret en byge af skud mod ”Esbern Snares” helikopter, som befandt sig cirka 225 meter væk.

Ti minutter senere, klokken 19.07, blev der skudt igen. Her var helikopteren en smule tættere på, nemlig 217 meter, lyder det i anklageskriftet.

Skuddene blev affyret fra en AK47-riffel - et stormgevær udviklet i det tidligere Sovjetunionen. Våbnet kendes i folkemunde som en ”Kalasjnikov” efter dets skaber Mikhail Kalasjnikov.

I forbindelse med den forestående retssag ønsker anklagemyndigheden i øvrigt at konfiskere tre Kalasjnikov-rifler med tilhørende magasiner og ammunition, fremgår det af anklageskriftet.

Fire mænd på skiffen blev dræbt, da de danske styrker åbnede ild. En femte mand faldt over bord og formodes omkommet.

Retssagen mod den 39-årige mand vil blive ført ved Københavns Byret senere på året. Anklagemyndigheden har vurderet, at der skal bruges fire dage. Retten har endnu ikke fastsat datoerne.

