Ukraines regering ønsker hjælp til at ophæve blokade af havne

Det internationale samfund bør medvirke til at skabe ”en sikker korridor”, der kan gøre det muligt for Ukraine at eksportere millioner af ton korn, som på grund krigen mod Rusland ikke kan udskibes.

Det siger den ukrainske vicepremierminister Iryna Veresjtjuk til det britiske medie BBC.

Iryna Veresjtjuk, der også er økonomiminister i Ukraine, opfordrer det internationale samfund til at hjælpe med at få ophævet blokaden af landets havne ud til Sortehavet.

Vi har brug for hjælp fra vores internationale partnere for at sikre vores eksport gennem havnene Iryna Veresjtjuk, økonomiminister i Ukraine

”Vi har brug for hjælp fra vores internationale partnere for at sikre vores eksport gennem havnene. Til at finde en måde at oprette en korridor på eller en anden løsning, der kan gøre det muligt for ukrainske skibe (at eksportere via Sortehavet, red.)”, siger hun.

”En sikker korridor”, tilføjer Iryna Veresjtjuk og antyder, at det kan blive nødvendigt at anvende militære midler for at opnå det mål.

”Vi har brug for en garanti fra partnere. Det er selvfølgelig en forsvarsgaranti, en sikkerhedsgaranti, for at kunne være i stand til at eksportere med brug af skibe”, siger hun.

Ukraine er blandt verdens største producenter og eksportører af hvede. På grund af krigen er udførslen af hvede stort set gået i stå.

Det har udløst højere priser for hvede på verdensmarkedet og gjort brød, kager, nudler, pasta og mange andre fødevarer dyrere.

Det mindre udbud af korn har også skabt bekymring for hungersnød i lande, der er afhængig af den ukrainske eksport.

I Egypten, der er verdens største importør af hvede, er der mangel på brød, og det har ”vækket tidligere bekymringer om politisk uro” til live. Det skriver avisen The Wall Street Journal mandag.

Varer transporteres på land og floder

Ukraine har opretholdt en mindre eksport af hvede og andre råvarer via landjorden og ved blandt andet at transportere varerne på floden Donau.

Men det er utilstrækkeligt, mener vicepremierministeren.

”Regner man på det, så tror jeg, at det vil tage fem, seks, syv år at eksportere udbyttet fra landbruget gennem disse ruter. Det er uhyre vigtigt for os at få fjernet blokaden af havne.

FN’s generalsekretær, António Guterres, opfordrede ved et topmøde 18. maj om den globale fødevaresituation Rusland til at tillade Ukraine at udføre korn.

”Lad det være klart: der er ingen effektiv løsning til fødevarekrisen, hvis Ukraines fødevareproduktion ikke igen bliver integreret (i verdenshandlen, red.)”, sagde Guterres.

EU’s sjette sanktionspakke trækker ud og vil gøre ondt på medlemslande

Tysk havneselskab har modgang i Ukraine - gik alligevel frem i første kvartal

Ødelagte skibe i ukrainske havne kan udløse flere krav til forsikringsselskaber