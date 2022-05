Kritiker af Lederne Søfarts kurs overvejer sin fremtid efter nederlag ved urafstemning

Efter urafstemningen om Lederne Søfarts tilhørsforhold vil en af kritikerne af bestyrelsens kurs give den tid til at fremkomme med nye initiativer. Men han afviser selv at være med til at lede det, han kalder en ”gul fagforening”.