Ane Uggla opfordrer politikerne til at handle på CO2-udledningen

Ane Uggla, formanden for A.P. Møller Fonden, der står bag Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, opfordrer til politisk handling, når det gælder udledningen af CO2. Det sker få uger inden næste møde i IMO’s klimakomite, MEPC.