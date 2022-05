Eastern Pacific vil indfange CO2 fra to tankskibe

Rederiet Eastern Pacific Shipping, der er hjemmehørende i Singapore, har entreret med virksomheden Value Maritime for at installere filtre, som kan opfange CO2 i udstødningen fra to MR-tankskibe ifølge en pressemeddelelse.

Filtersystemerne vil kunne fjerne svovl og 99 pct. af udstødningens røgpartikler ifølge meddelelsen, og derudover vil systemerne være i stand til at opfange CO2 fra udstødningen. CO2’en omsamles i et ’CO2-batteri’, som kan aflades, når skibet ligger i havn, så CO2’en kan genanvendes af andre virksomheder.