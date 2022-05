EU's sjette sanktionspakke trækker ud og vil gøre ondt på medlemslande

EU’s sjette sanktionspakke med udfasning af russisk olie har store konsekvenser for nogle EU-lande. Det er grunden til, at det trækker ud med at blive enige.

Sådan lyder det fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på vej ind til møde for EU-landenes udenrigsministre mandag i Bruxelles.

Den danske udenrigsminister forventer dog fortsat, at det vil være muligt at nå til enighed

”Der er nogle lande, for hvem denne pakke gør rigtig ondt, fordi de er så afhængige af import af olie,” siger Jeppe Kofod.

Han understreger, at Danmark stiller sig bag EU-Kommissionens forslag om at udfase russisk råolie inden for seks måneder. Raffinerede russiske olieprodukter skal ifølge EU-Kommissionens udspil udfases inden for ni måneder.

”Med den russiske aggression og den sikkerhedspolitiske situation, vi står med i Europa, der skal vi indføre de hårdest mulige sanktioner. Inklusiv på energiområdet. Det er den danske holdning, og den vil jeg gøre fuldstændig klar,” siger Jeppe Kofod.

Det er især Ungarn, som har modsat sig et hurtigt stop for russisk olie. Landet henviser til, at man i modsætning til mange andre EU-lande ikke har havne, der kan tage imod skibe med olie.

Også Slovakiet og Tjekket har udtrykt bekymring for EU-Kommissionens tidsplan. Det har fået forhandlingerne til at trække usædvanligt langt ud. Men nu nærmer man sig en aftale, siger Jeppe Kofod.

”Det er min forventning, at vi når en forhandlet pakket meget snart,” siger Jeppe Kofod.

Hvilket signal sender det til Ukraine, at EU ikke kan blive enige?

- Vi skal nok blive enige. Det vil Danmark arbejde benhårdt for. Og hvis vi ser de fem pakker, vi allerede har vedtaget, så har det været en historisk enighed. Ikke bare blandt EU-landene, men også med USA, Storbritannien og Canada og lande i Asien, siger Kofod.

EU’s sanktionspakker skal vedtages enstemmigt. Derfor skal alle EU-lande med andre ord være med om bord, før EU kan indføre nye sanktioner mod Rusland. Det kan betyde, at lande som Ungarn kan forhandle sig frem til en længere overgangsfase end andre EU-lande, før de skal være uafhængige af russisk olie.

Ungarn har bedt om fem år til at finde alternativer til den russiske olie, der leveres igennem rørledninger.

Hvis Ungarn får en undtagelse på eksempelvis fem år, så er det vel ikke et historisk samlet EU. Så er det vel et EU splittet EU, der indfører sanktionerne i flere hastigheder?

”Vi må anerkende, at nogle lande er meget afhængige af russisk olie- og gasimport. Der er derfor, at vi skal ud af den afhængighed med grøn omstilling og ved at finde alternativer til den russiske olie og gas.”

”Og så er der nogle enkelte lande, som man skal finde nogle løsninger for. Det forhandler vi benhårdt om. Men den danske holdning er fuldstændig klar: Vi skal indføre de hårdest mulige sanktioner,” siger Jeppe Kofod.

