Ét stort containerskib vil sluge grøn energi svarende til 139.000 husstandes årsforbrug

Det lyder godt, at de første skibe skal sejle på grønt produceret metanol inden for et par år, men det er voldsomt energikrævende at lykkes med projektet.

Det samme gælder med de skibe, der skal sejle på grønt produceret ammoniak, som inden for de nærmeste år vil være en realitet. Det vil kræve kolossale mængder grøn energi at producere ammoniakken bæredygtigt.